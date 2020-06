Parfait glacé au melon

- 1 melon

- Jus 1/2 citron vert

- Une vingtaine de feuilles de menthe Rincer à l’eau claire le melon. Couper le melon en deux et retirer les graines.

Mixer la chair du melon avec le jus de citron et la menthe. Verser le tout dans une casserole en rajoutant la cosse et les graines du melon. Donner un bouillon, transvaser le tout dans un saladier et laisser refroidir à température ambiante. Filmer et garder au réfrigérateur pendant 24h. Chinoiser

- 3 blancs d’oeufs tempérés (90g)

- 30g de sucre

- 160g de purée de melon/pêche/menthe/citron vert

- 160g de crème liquide entière Monter les blancs en neige à vitesse moyenne et les serrer avec le sucre en l’ajoutant en 3 fois. La meringue obtenu ne doit pas être trop ferme. Monter la crème à vitesse moyenne en chantilly souple. Incorporer délicatement la purée de melon dans la meringue, puis ajouter la crème montée avec une maryse.

Verser la préparation dans des verrines ou des ramequins et congeler 1h minimum.

- 1/2 melon

- Feuilles de menthe Sortir les parfaits du congélateur 15 mn avant la dégustation. Réaliser des billes de melon à l’aide d’une cuillère parisienne et les disposer sur chaque parfait. Décorer avec des feuilles de menthe entières ou ciselées.