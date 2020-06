Mikado maison

- 250g de farine T65 tamisée

- 1 càc de levure chimique

- 100g de beurre froid

- 100g de sucre

- 3 jaunes d’oeufs

- 1 pincée de fleur de sel

- Du chocolat noir ou au lait Travailler du bout des doigts la farine avec la levure chimique, le beurre coupé en morceaux, le sucre et le sel jusqu’à obtenir un mélange sableux.

Ajouter les jaunes d’oeufs et mélanger délicatement. Une fois les jaunes incorporés, écraser la pâte 3 à 4 fois avec la paume de la main. La mettre en boule, la filmer et la réserver au réfrigérateur pendant 1h. Etaler la pâte, tailler de fines bandes à l’aide d’un couteau, puis les faire rouler rapidement sur le plan de travail pour leur donner la forme, la grosseur et la longueur d’un crayon. Déposer les mikados sur une plaque cuisson recouverte de papier sulfurisé en les espaçant un peu les uns des autres. Garder au frais pendant 30 mn et cuire à 170° pendant 7 à 8 mn. Laisser refroidir sur une grille et mettre au congélateur.

Faire fondre au bain-marie les 2/3 du chocolat noir ou au lait en remuant régulièrement. Retirer le bol du bain-marie, ajouter le dernier tiers de chocolat et mélanger. Verser le chocolat fondu dans un pichet en plastique haut et étroit, enrober les mikados aux 3/4 de leur longueur et les laisser cristalliser sur une feuille de papier sulfurisé.

Conserver les mikados dans une boîte hermétique et dans un endroit sec, ou alors au congélateur, c’est également très bon glacé ;)