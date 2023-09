Henri Trimaille a créé TRIMECA, mécanique agricole

Henri Trimaille est à son compte depuis le printemps dernier au Luhier, avec un agenda déjà bien chargé

TRIMECA est une entreprise spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel et engins agricoles, située au Luhier, près de Bonnétage et du Russey

L'affaire d'Henri est toute récente dans ses nouveaux locaux, le mécanicien est maintenant à son compte, prend le relais d'un garage qui existait déjà, et pour lequel il avait travaillé.