Le GPS France Bleu Besançon

Denis Pérez, plasticien sculpteur, membre de "Ville- Art" à Pesmes

Le sculpteur et plasticien Denis Pérez est notre guide sur le parcours boisé et balisé "île Art" à Malans, tout près de Pesmes sur le site de l'ancienne carrière de pierre: Un spot incontournable et spectaculaire unique en franche Comté, pour découvrir des œuvres au détour d'une clairière ou d'un bosquet, pour allier randonnée (courte) et Art monumental à admirer en faisant une pause.