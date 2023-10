Adrien Pellegrini, maire de La Longeville dans le Saugeais

Adrien Pellegrini est maire de La Longeville.

La région du Saugeais, ou République du Saugeais, c'est 11 villages en tout entre Pontarlier et Morteau. En revanche (comme entendu tout à l'heure avec Philippe Drezet) Le Syndicat du Pays de Montbenoit comprend 5 villages seulement. Et il est fortement question de changement d'appellation et de statut..

Adrien Pellegrini est président du Syndicat de Pays, artisan chef d'entreprise, il anime les réunions d'élus pour construire la fusion, et aboutir au statut de "Commune nouvelle".