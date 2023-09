Lynda et Didier Humbert, la famille COX au Barboux

Des passionnés de restauration automobile

Didier et Lynda Humbert du FCCC

Lynda et Didier sont papa et maman de la famille Coccinelle avec d'autres passionnés : Combis, Karmann, Buggys et Cox n'ont pas de secrets pour eux. C'est le Franch County Custom Club (FCCC)

Prochain rassemblement COX Combis buggys et autres modèles de la marque, c'est à Vuillafans dans la Vallée de la Loue avec une nouvelle édition de la FESTY' VAG les 23 et 24 septembre ! (Ce n'est pas le FCCC qui organise)

Collections à toute échelle

Déclinaison tous azimuths !