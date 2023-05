Emission spéciale Nouvelles fêtes Jeanne d'Arc à Rouen

Les nouvelles fêtes Jeanne d'Arc sont de retour pour la seconde édition du 18 au 20 mai avec la collaboration des Vitrines de Rouen: marché médiéval, spectacles des compagnies médiévales et fantastiques, parades et animations pour les enfants…

Cérémonies officielles

Samedi 20 mai 2023

11h : Place du Vieux-Marché

Allumage de la flamme et dépôt de gerbes en présence de Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie, Jean-Pierre Chaline, Président du comité d’hommage à Jeanne d’Arc, avec la participation des élèves de l’école Pasteur, de Luc Arbogast et des cuivres du "Brass Band en Seine" et la présence des porte-drapeaux.

Cette édition est placée sous le "marrainage" des femmes combattantes ukrainiennes.

17h : Place de la Cathédrale

Jeu des carillons par Patrice Latour. Défilé vers le pont Boieldieu accompagné de compagnies médiévales.

17h45 : Pont Boieldieu

Jet de fleurs dans la Seine sur "Le tombeau de Jeanne". Lecture d'Alain Fleury.

Animations médiévales

Au programme, plusieurs marchés médiévaux, un campement, un village des archers et d'artisanat, nous font voyager dans le temps… Nous partirons à la rencontre des métiers du Moyen Age avec des démonstrations (ferronnerie, calligraphie, tissage, orfèvrerie, poterie, …) et des métiers d’art (taille de pierre, travail du bois, vitraux…). Ces animations sont gratuites et accessibles à tous.

Grande parade des troupes

Samedi 20 mai à 20h45

Plus d’une vingtaine de troupes, compagnies et associations vont déambuler dans les rues de Rouen en soirée dans un grand défilé "médiéval fantastique" (rue Jeanne-d’Arc au niveau de la rue aux Ours et Jean-Lecanuet). Echassiers, lanceurs de drapeaux, compagnies de musique et de danse, chevaliers en armures, créatures fantastiques, compagnies de théâtre, associations médiévales, évolueront au son de veuzes de hautbois, de sagattes et de percussions.

Rendez-vous à 20h45, venez en costume défiler avec eux, et profiter du spectacle !

Samedi 20 mai

Footing culturel "Au rythme de Jeanne"

A 9h30. Départ devant Planète Bien-être, 13 rue Racine.

Une visite de Rouen en version footing. Donnez un nouveau souffle à votre culture générale lors d’un circuit d’une dizaine de kilomètres en running… Les pauses vous permettront d’en savoir un peu plus sur l’histoire de la ville, sur les thématiques variées.

Entre mythe et réalité, plongeons dans cette fabuleuse épopée médiévale mêlant événements historiques et anecdotes… Partons sur les pas de Jeanne d’Arc et ses Saints, ses amis, ses ennemis et les Rouennais au coeur de la guerre de Cent Ans.

Tarif unique : 9€. Collection Printemps-été 1431

A 14h, 15h30, 17h, 18h30. Historial Jeanne-d’Arc (Salle des Etats) - Rue saint-Romain.

Défilé de mode. À l’occasion des fêtes Jeanne d’Arc, l'Historial Jeanne-d’Arc organise un défilé de mode "Collection Printemps-Eté 1431" ! Dans la fabuleuse salle des Etats transformée en véritable podium digne des plus grandes maisons de couture, venez découvrir en musique les différentes modes portées à l’époque de Jeanne d’Arc. Admirez les nombreuses tenues fidèlement recréées issues de la mode du XVe siècle, au féminin comme au masculin, civile comme militaire. Dans une ambiance moderne et décalée, ce défilé ne manquera pas de mordant.

Gratuit - Sans réservation. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Sur les pas de Jeanne d’Arc

A 15h. Départ devant le 25 place de la Cathédrale.

Visite guidée. Retrouvez le souvenir de la Pucelle dans les rues de Rouen. Empruntez le chemin parcouru par Jeanne d’Arc, du donjon, où elle a été interrogée, au palais archiépiscopal où s’est déroulé son procès jusqu’à la place du Vieux-Marché, lieu de son supplice, en 1431, et ressentez la présence de cette héroïne devenue un mythe.

Tarifs : de 8€ à 10€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Dimanche 21 mai

Tournée Unisson

A 16h. Abbatiale Saint-Ouen.

Concert. Concert de la musique militaire des Transmissions de Rennes (ensemble cuivres et percussions).

Première partie : Rouen Pipe Band.

Concert caritatif au profit des blessés des armées et des familles des militaires morts en service.

Expositions

Normands, migrants, conquérants, innovateurs

Tous les jours de 10 h à 18h : Musée des Beaux-Arts, Esplanade Marcel-Duchamp (Accès handicapés : 26 bis rue Jean Lecanuet)

: Musée des Beaux-Arts, Esplanade Marcel-Duchamp (Accès handicapés : 26 bis rue Jean Lecanuet) Du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h : Musée Beauvoisine, 198 rue Beauvoisine ou rue Louis-Ricard (dernier accès 45 mn avant la fermeture)

Pensée sous l’angle de l’histoire globale, l’exposition présentée sur deux lieux, le musée Beauvoisine et le musée des Beaux-Arts, met en avant la complexité et la richesse des liens tissés entre la Normandie et le reste du monde dès cette période médiévale des IXe -XIIe siècles. Plus de 250 oeuvres, avec de nombreux prêteurs internationaux (Allemagne, Danemark, Italie, Royaume-Uni…), sont ainsi présentées comme autant de jalons de la grande épopée des Normands, bâtisseurs d’une Europe avant l’heure, qui ont en leur temps élu domicile dans différents pays, de l’Angleterre à la Sicile.

Entrée gratuite les 18, 19 et 20 mai sur présentation d’un laissez-passer à retirer aux points Info des Fêtes Jeanne d’Arc (places de la Cathédrale, du Vieux-Marché et esplanade Marcel-Duchamp). Plus d'infos : musees-rouen-normandie.fr .

L’épopée de Jeanne d’Arc et la mythothèque

Du mardi au dimanche de 10h à 19h. Historial Jeanne-d’Arc, Rue Saint-Romain.

À deux pas de la Cathédrale, au coeur de l’Archevêché de Rouen, l’Historial Jeanne-d’Arc vous invite à (re)découvrir l’épopée et le destin incroyable de Jeanne d’Arc à travers un parcours numérique où les pierres ancestrales s’animent sous vos yeux grâce à un jeu de projections et de mapping. A l’occasion des fêtes Jeanne d’Arc, l’entrée sera gratuite pour toutes personnes se présentant costumées en personnages du Moyen Âge !

Gratuit pour les personnes costumées les samedi 20 et dimanche 21 mai.

Tarif plein : 11€. Tarif réduit : 8€. Tarif Tribu (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) : 32€, gratuit : moins de 6 ans.

Jeanne d’Arc, une épopée graphique

Du mardi au dimanche de 10h à 19h. Historial Jeanne-d’Arc (salles de la mythothèque), Rue Saint-Romain.

Jeanne d’Arc fait partie de ces figures historiques dont la vie fait couler beaucoup d’encre. Au-delà des mots, Jeanne d’Arc constitue à elle seule un univers graphique sans limite depuis les champs de bataille jusqu’à son attitude guerrière sur son cheval : un terreau fertile pour le 9e art. A travers une exposition temporaire inédite consacrée à la bande dessinée, venez découvrir l’histoire de Jeanne d’Arc de case en case et de bulle en bulle. Cette exposition vous ouvre également à l’univers si particulier qu’est la bande-dessinée historique. Recherches, documentations, débats : une aventure haute en couleur !

En partenariat avec les éditions Petit à Petit.

Tout public - Gratuit sans réservation.

Retrouvez tout le programme sur le site de la ville de Rouen