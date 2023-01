Carole Ferron, une drômoise en finale du concours gastronomique 100% féminin "La Cuillère d'Or"

Les Trésors des plus beaux jardins français, dernière réalisation de la journaliste drômoise Katia Chapoutier

Ce documentaire aux images magnifiques est une histoire du paysagisme en France depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, et sera diffusé le 26 décembre. Katia Chapoutier nous présente également son dernier ouvrage, Toujours lost in Jerusalem, et nous parle de la Drôme.