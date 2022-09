Laurent Bret et Nicolas Girard, auteurs du livre jeunesse "Titou la mangouste qui voulait jouer au foot"

Nicolas Girard

Depuis tout petit, Nicolas dessine et invente des histoires. Passionné de BD, encouragé par son épouse et ses deux garçons, il s'est décidé à écrire son premier ouvrage jeunesse en collaboration avec l'illustrateur Lolo Bret. Le football, son autre passion, tient également une place importante dans sa vie. Il passe son enfance à jouer au ballon avant de prendre plaisir, dès l'adolescence, à entraîner.

Il est aujourd'hui dirigeant au sein du club de son village. C'est donc tout naturellement que le football s'est imposé comme thème principal du livre. Et le personnage principal est aussi l’effigie figurant sur le maillot officiel de la section "Baby foot" du football-club de Mauves où Nicolas Girard est entraineur.

Laurent Bret

"Lolo" Bret a passé plus de 40 ans au service de la BD. Repéré par Jacques Martin (Alix) et Fred (Philémon) à l'âge de 17 ans, il n'a jamais lâché ses crayons. Après quelques années en amateur, il lance sa carrière en 1996 en fondant son atelier de création BD " Brutus Styl " qui dure plusieurs années.

Il réitère en 2007 avec LB Design, décroche un agrément de l'Education Nationale et enseigne la BD dans les écoles, associations, médiathèques et auprès d'élèves privés. A la cinquantaine, il publie "Compostelle au jour le jour" en 2013, récit autobiographique sur son périple à l'ancienne sur le fameux pèlerinage. S'ensuit toute une série de livres jeunesse qu'il illustre pour Anne de la Quintardière, Marie Garnier et Sandrine Degrillasse, ainsi qu'un ouvrage "Ces News qui nous font sourire" où il illustre plus de 70 articles de presse déjantés.

.

Résumé du livre :

Une petite mangouste veut organiser un match de foot dans la savane mais cela s’avère impossible au départ tant les animaux sont tous différents : la girafe a un trop long cou et le ballon lui passe entre les jambes, le crocodile a des pattes trop petites, le lion a des griffes et éclate le ballon en shootant avec.. etc.. Du coup, la petite mangouste va trouver des solutions pour chacun pour réussir à organiser sa partie.

38 pages

Pour les 3/6 ans