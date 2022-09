"Bouge ta boite", un réseau d'affaire 100% féminin en Drôme-Ardèche

Ce réseau existe à travers toute la France. A Valence, il est né en mars 2020 et regroupe une quinzaine d'entrepreneures. Elles invitent la réalisatrice Flore Vasseur pour la projection de son film "Bigger than us" vendredi 30 septembre au Pathé Valence.