Le groupe "On n'est pas sorti de la grange" sort un nouveau clip "Dans nos campagnes"

Mike et Riké nous offrent leurs "Souvenirs de saltimbanques"

Mike d'Inca et Riké, les 2 voix du groupe Sinsémilia, se lancent dans une nouvelle aventure, celle de faire chanter et rire le public. Tous les deux sur scène, parfois même sans micro, juste accompagnés d'une guitare, ils nous font partager plus de 30 ans de carrière et d'amitié.