La valentinoise Amandine Fredon, co-réalisatrice du film d'animation "Le Petit Nicolas"

Amandine Fredon, réalisatrice, formée entre autres à l'école d'animation de la Poudrière à Bourg-les-Valence, sera présente pour deux avant-premières dans notre région :

- Samedi 24 septembre à 15h à Montélimar -> Festival De l'Ecrit à l'écran au Palais des Congrès

- Vendredi 30 septembre à 20h à Valence -> Cinéma Le Navire

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le Petit Nicolas, c'est l'histoire d'une rencontre et d'une complicité entre un scénariste plein d'idées (René Goscinny) et un dessinateur doué (Jean-Jacques Sempé). Ils donneront vie à un petit garçon rieur et malicieux, devenu depuis devenu le plus célèbre des petits écoliers. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, le petit Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Le Petit Nicolas au cinéma le 12 octobre - ONYX Films - Bidibul Productions

Un film réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.