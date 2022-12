La réalisatrice, scénariste et documentariste Céline Rouzet

Céline Rouzet est accompagnée de Marie Reiteberg (Survival international et Ecran Village).

La Tournée de projections en DA

Jeudi 8 décembre à 20h30 au centre culturel Ecran Village de Lamastre (07)

Vendredi 9 décembre à 20h30 au cinéma Le Reg'Art Cinébuis de Buis-les-Baronnies (26)

Samedi 10 décembre à 21h00 au Cinéma Regain au Teil (07)

Céline Rouzet

Pendant plus de dix ans, Céline Rouzet multiplie les séjours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où elle produit des documentaires pour Radio France et des enquêtes (The Pulitzer Center, Le Monde diplomatique, The Huffington Post) avant de passer derrière la caméra pour réaliser "140 km à l’Ouest du Paradis", son premier long-métrage. Durant ses années radio, Céline Rouzet questionne aussi l’intégration des gens qu’on ne veut pas voir : celle d’un garçon handicapé rêvant de trouver l’amour, la solitude de ceux qui perdent tout et échouent à Emmaüs, la culpabilité de pédophiles abstinents ou repentis. Raconter la marge, donner une voix aux gens qui doutent et se débattent face aux forces implacables qui s’exercent sur eux et en eux… Voilà ce qui l’anime. Passée par l’atelier scenario de La FEMIS et la résidence de cinéma Émergence, Céline réalise en 2022 un long-métrage de fiction, "En attendant la nuit".

L'histoire de "140 km à l'Ouest du Paradis"

Au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Highlands attirent les touristes avides d'exotisme et les firmes pétrolières étrangères. C'est là que se rassemblent chaque année des tribus payées pour danser. C'est aussi là, loin des regards, qu'une famille Huli et son clan ont cédé leurs terres à ExxonMobil en rêvant de modernité. Mais l'argent ne vient pas... Pris entre des tribus rivales, des politiciens cupides et l'une des multinationales les plus puissantes de la planète, ils sentent la terre se dérober sous leurs pieds. Alors que les touristes braquent leurs objectifs sur des danses vidées de leur sens, à quelques kilomètres, un monde disparaît sans bruit.

