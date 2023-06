Fanchon, candidate ardéchoise malheureuse, éliminée en demi-finale de "The Voice 2023" sur TF1

Fanchon est originaire du village de Charnas, dans le nord-Ardèche. Elle avait déjà fait parler d'elle en 2019, en participant à l'émission "The Voice Kids". Quatre ans après, elle est allé jusqu'en demi-finale de "The Voice", coachée par Bigflo et Oli.

LGI © Radio France

Candidate de la saison 6 de "The Voice Kids" en 2019, Fanchon Deniset est désormais âgée de 16 ans. Elle a retrouvé sur le plateau de "The Voice", Amel Bent qui était sa coach il y a 4 ans.

Mais c'est l'équipe de Bigflo et Oli qu'elle a intégré en interprétant "Control", une chanson de Zoé Wees, lors des auditions à l'aveugle.