Florian Seraul, compositeur ardéchois de "musique à l'image"

Florian Seraul est compositeur et producteur de musiques pour le cinéma et la télévision. Il travaille au "Tiny Music Studio" installé à Vesseaux (sud-Ardèche). Florian compose pour les plus grandes marques (Google, Dior, Samsung, Tesla...), mais aussi pour le cinéma ou d'autres événements.

Florian Seraul - Vanessa Chambard

Florian a découvert son amour de la composition à l'âge de 12 ans enfermé dans sa chambre avec une guitare, des synthés et un ordinateur. Il a joué dans des groupes en Suède et à Montréal, avant d'explorer son intérêt pour la musique orchestrale indépendante avec son projet Maison Brume. En 2015, il s'est lancé dans la production et notamment la musique à l'image.

Florian maîtrise de nombreux genres musicaux, mais il crée principalement des partitions contemporaines et de la musique électro-pop. Cette activité de compositeur lui donne la possibilité de travailler et vivre n'importe où. Il a donc décidé en famille de rentrer en France pour profiter d'une région où la nature est très présente. En 2018, Florian a établi son studio au "Vesseaux Mère" en Ardèche, un lieu où se mêle habitat partagé, bureaux et activités culturelles. En 2019, il a enregistré avec un orchestre de 18 musiciens aux prestigieux "Air Studios" de Londres. Cette même année Florian a remporté le PMA Music Award du meilleur morceau minimaliste ambiant. L'an dernier, il a eu la chance d'aller enregistrer au mythique "Studio Abbey Road" à Londres pour un projet avec un orchestre de 14 cordes. Florian est citoyen français et canadien et parle couramment le français et l'anglais, ce qui lui permet de travailler avec des clients du monde entier. Florian Seraul - Vanessa Chambard Un artiste à suivre... >>> TINY-MUSIC.COM >>> FACEBOOK - Tiny Music Studio >>> YOUTUBE et YOUTUBE MUSIC