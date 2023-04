Julie Chabaud "la plume blog-trotteuse" valentinoise en Australie

Julie est une grande voyageuse. Originaire de l'Ain, elle s'était installée à Valence pour le travail, et elle se trouve aujourd'hui en Tasmanie, une île au sud de l'Australie pour laquelle elle a un véritable coup de coeur.

Julie Chabaud est arrivée à Melbourne début octobre 2022. Après un van trip de 3 semaines dans le Victoria High Country (les alentours de Melbourne), elle a travaillé dans une ferme pendant un mois (5h par jour, 5 jours par semaine) et en échange elle était nourrie et logée.

Elle a ensuite pris la Great Ocean Road jusqu’à Portland pour passer les fêtes de fin d’année chez un ami.

Début janvier 2023, de retour dans les environs de Melbourne, avec une copine de voyage finlandaise, Julie a fait un road trip de Melbourne à Bellingen (entre Sydney et Brisbane), avant un mois de travail dans une maison d’hôtes à Bellingen, petite ville du New South Wales? Puis direction, Brisbane, Gold Coast et Noosa, une station balnéaire dans le Queensland.

Julie Chabaud

Début mars 2023, vol vers la Tasmanie pour préparer et débuter l’Overland Track, un des plus beaux treks au monde... 9 jours de randonnée, 80 km parcourus, une aventure pleine de rebondissements.

Après ce trek, Julie a pris la direction de Cygnet pour un nouveau travail dans une ferme qui propose aussi des cours de cuisine italienne.

Côté business, elle à créé son auto-entreprise "La plume blog trotteuse ". Elle propose des prestations de rédaction et de traduction. Elle souhaite bien sûr réussir à vivre de cette activité pour pouvoir concilier travail et voyages.