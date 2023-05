Les "Wawa'Swing", un groupe de swing vocal qui revisite la chanson française

Issues d'horizons variés, les "Wawa'Swing" (trois chanteuses et une contrebassiste) réinterprètent les titres d'artistes de tous styles et toutes générations confondus, d'Yves Montand à Angèle en passant par Brassens, Stromae etc...

Du swing décalé et unique !

Présentation Wawa'swing

ANNABELLE BAYET - Soprano

Annabelle est une chanteuse qui a toujours aimé être en dehors des cases, explorer tous les univers vocaux ! C'est donc depuis ses études supérieures en chant lyrique et en théâtre qu'elle s'applique à faire le grand écart entre les styles musicaux (oui, seulement entre les styles musicaux entendons-nous bien !!!) passant de la musique lyrique au répertoire baroque et contemporain, au jazz et aux musiques traditionnelles du monde (italienne, bulgare, turque, arménienne...) avec les divers ensembles qu'elle côtoie principalement : la Compagnie la Tempête mais aussi l'ensemble Canticum Novum.

Avec les Wawa'Swing c'est le côté jazz-pop qui s'exprime, pour son plus grand plaisir !

ROSEMAY DAUVIN - Mezzo/Arrangements

Rose, c'est une touche-à-tout à la créativité pluri-artistique (musicienne, artiste peintre et créatrice de mode) mais elle est aussi chanteuse et pianiste dans divers styles. Diplômée de conservatoire en chant lyrique, direction de chœur, formation musicale et écriture, elle exerce son activité de chanteuse au sein des Wawa'Swing en parallèle à d’autres ensembles de musique de chambre (baroque, contemporain, mais aussi de chansons, gospel et même… métal).

Elle écrit tous les arrangements et s'implique dans la direction artistique et musicale de l'ensemble.

ANAÏS NYAMÉ-SILIKI - Alto

Anaïs est une chanteuse métissée, à la vie comme à la scène. Riche de ses expériences vocales diverses, elle débute le chant avec un quintette de gospel puis elle se diversifie au fil des années en intégrant des formations interprétant tous les styles de musique afro-américaine (jazz, blues, swing), ainsi que des formations de musique actuelle.

Aujourd'hui, elle plonge dans l'univers de la chanson française avec les Wawa'Swing.

ANNE-COLOMBE MARTIN - Contrebasse/Violoncelle

Anne-Colombe parcourt les styles, aime mélanger les genres, sortir des cadres établis : du violoncelle baroque à la musique actuelle en passant par la chanson, la musique improvisée et le jazz.

Anne-Colombe joue pendant une dizaine d’années dans le groupe d’électro-swing Ginkgoa avec lequel elle fera des tournées en France et à l’étranger. Elle écrit et interprète également la musique pour une pièce de théâtre « La théorie du K.O. » de la Compagnie Cause Toujours.

Installée à Lyon et désireuse de travailler avec les plus jeunes, elle se spécialise dans l’éveil musical et le spectacle jeune public (Compagnie Conte en Ombres, Compagnie Où Sont les Sons).

Avec les Wawa’Swing, Anne-Colombe retrouve les bases-baSSes à la contrebasse. Seule Wawa-instrumentiste du groupe, son rôle est à la fois rythmique et harmonique, cadre exigeant dans lequel les Wawa-chanteuses peuvent, à leur guise, évoluer.

WAWA'SWING - Photo John Dauvin - Unpasdeconduite

