Michèle Soullier, autrice du livre "Figures & figurants - Rencontres de parloirs"

"La prison en tant que visiteuse, ce sont des rencontres avec des personnes dont je n'aurais sans doute jamais croisé le chemin sans cette démarche. Une aventure humaine qui n'a rien à voir avec une quelconque intention de sauver des êtres en perdition. Ça ne se situe pas sur ce registre-là. Non, ma motivation, c'est plutôt le goût de l'altérité, cette différence qui nous enrichit, nous fait bouger dans nos certitudes. Des tranches de vie se racontent, des visions du monde s'échangent, sans vouloir convaincre, sans chercher à savoir qui a raison ou tort, une invitation à évoquer ce qui pèse, à le formuler, l'entendre autrement, et parfois en rire".

Figures et figurants - Rencontres de parloirs © Radio France - C.Bernard

Michèle Soullier nous livre le récit de son expérience en tant que visiteuse de prison et animatrice d’ateliers d’écriture dans une maison d’arrêt pour hommes. Elle dresse les portraits des personnes qu’elle rencontre, relate des anecdotes et documente également l’évolution de relations qui se tissent au fil des semaines – voire des mois. On découvre une autre facette du milieu carcéral entre douleur, méfiance, confiance, complicité et joie. Le récit est ponctué de textes personnels et d’écrits de détenus, réalisés durant les ateliers.