Nicolas Chenivesse, propriétaire-restaurateur du Château de Charmes-sur-l'Herbasse

L'histoire du Château de Charmes

Imbert de Bathernay en fut le propriétaire le plus mémorable. Lui, qui côtoya les figures les plus emblématiques du début de la Renaissance, fut notamment l’ami de Léonard de Vinci et le bras droit de quatre rois : Louis XI, rencontré au château, Charles VIII, Louis XII et François Ier dont il a élevé les enfants.

Si la pose des premières pierres du Château remonte à plus d’un millénaire, le donjon fut bâti au XIe siècle.

En 2004, le château fut abandonné, pillé, et laissé dans un piteux état.

Treize ans plus tard, Pierre (59 ans) - descendant des familles propriétaires jusqu’à la Révolution - et Nicolas (21 ans) - se retrouvant dans le même arbre généalogique - tous deux passionnés du patrimoine, vont unir leurs forces pour sauver le château de Charmes. Depuis, Nicolas Chenivesse a pris les rênes de ce projet et consacre toute son énergie à la réhabilitation de ce morceau de notre patrimoine.

"Mon engagement est celui d’ouvrir au public : j’ai la volonté de transmettre aux visiteurs et aux générations qui me suivront un lieu préservé, vestige fidèle et solide du temps passé."

Le domaine ouvre ses portes à un public d'avertis et de curieux, intéressé par les premières restaurations et l’histoire abritée dans ces murs. Le Château de Charmes est devenu le second monument le plus visité du territoire après le Palais Idéal du Facteur Cheval.

Château de Charmes

Plus d'infos :

>>> Château de Charmes Drôme (chateaudecharmes.fr)

>>> Domaine & Château de Charmes | Facebook