Nicolas Gourdol, valentinois créateur d'une maison d'édition spécialisée dans la presse automobile

« Il fera beau demain matin jusqu’à midi », un voyage musical à écouter en live

Le violoncelliste et compositeur de jazz Eric Longsworth, installé dans la Drôme, et le musicien et chanteur marocain Aziz Sahmaoui s'associent pour un disque inclassable, qui sort le 3 février. Aziz Sahmaoui et la productrice Pascale Graham nous présentent ce projet coloré et envoûtant.