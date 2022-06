Frédéric Lecloux et Anne-Lore Mesnage signent "Territoires du cinématographe"

Un hommage au cinéma rural et à celles et ceux qui font vivre la diffusion de la culture dans les campagnes.

Pendant deux ans, à l’invitation de la Maison de l’image d’Aubenas et de l’association Les Écrans de Valence, Frédéric Lecloux a mené une résidence de création photographique visant à mettre en lumière l’ancrage territorial du cinéma en Ardèche et dans la Drôme, et plus largement dans le monde rural. De festival incontournable en séance itinérante sous les étoiles, de salle de classe en salle obscure, de village en village, de ville en vallée, jusqu’aux confins du plateau ardéchois.

Débutée en novembre 2019 aux Rencontres des cinémas d’Europe à Aubenas, cette résidence s’est poursuivie de festival en séance itinérante, de salle de classe en salle obscure, de projection sous les étoiles en salle des fêtes, de village en village, de ville en vallée, jusqu’aux confins du plateau ardéchois…

Initialement prévue pour se clôturer en août 2020 aux États généraux du film documentaire de Lussas, elle s’est prolongée jusqu’au printemps 2022, incluant le travail de la photographe Anne-Lore Mesnage qui revisite les lieux ayant servi de décor à des tournages dans la Drôme.

Frédéric Lecloux - ©Lisa Boniface

Né en 1972 à Bruxelles, Frédéric Lecloux vit à Nyons, en Drôme provençale, depuis une vingtaine d'années. Photographe autodidacte, diplômé de l’École nationale supérieure de la Photographie d’Arles, il est directeur de collection aux éditions Le Bec en l’air et son travail est distribué par l’Agence VU’.

Née en 1982 en Normandie, Anne-Laure Mesnage est diplômée d’un Master Humanité et Sciences humaines, options photographie et cinéma de l’Université Louis Lumière à Lyon. Entre 2007 et 2014 elle est iconographe au sein de l’Agence VU’ puis du collectif Tendance Floue. Installée à Nyons depuis 2016, elle créé rn7, une structure dédié à la photographie d’auteur où elle organise des workshops et la résidence « Les Nouvelles oubliées ».

16 × 22 cm

272 pages

70 photographies en couleurs et 29 en noir et blanc