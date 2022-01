🎬 Jérôme Commandeur, acteur et réalisateur, nous présente son nouveau film "Irréductible"

L'histoire

Dans la famille de Vincent Peltier (Jérôme Commandeur), on est fonctionnaire de père en fils. Depuis des années, Vincent profite des avantages de son statut. Lorsque le gouvernement vote un plan d’économies massives, Vincent est poussé vers la sortie. Face à Isabelle Bailliencourt (Pascale Arbillot), une inspectrice ministérielle zélée, Vincent refuse de capituler et d'abandonner son travail "garanti à vie". Bien décidée à se débarrasser de lui pour briller auprès du ministre, Isabelle Bailliencourt va utiliser tous les moyens en son pouvoir pour le faire démissionner. Au fil des mois, Vincent enchaîne les mutations, les postes improbables mais tient bon. Muté au pôle Nord, il rencontre Eva (Laetitia Dosch) et l’amour. Pour Vincent, c’est l’heure du choix....

.

Le film est peuplé de seconds rôles étonnants : Gérard Depardieu, Valérie Lemercier, Gérard Darmon, ou encore Christian Clavier en syndicaliste "jusqu'au-boutiste", un contre-emploi parfait.