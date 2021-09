Jordan Chastaing, musicien d'origine valentinoise, et Mariana Gehring, chanteuse brésilienne

Sonia Bester présente "Comprendre", récit théâtral et musical

Sur scène, trois interprètes racontent l’histoire d’une femme à travers celle de son corps. Ils racontent la douleur qui aujourd’hui l’habite et ne la quitte plus. Ils racontent son périple dans un labyrinthe de rendez-vous et de rencontres à la recherche de remèdes pouvant la soulager.