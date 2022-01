L'ardéchois Gaël Faure sort un nouveau single "la mémoire de l'eau"

Pendant le premier confinement, je tournais en boucle cette chanson dans ma tête et je pensais à cet artiste que j’aime tant écouter depuis si longtemps, Patrick Watson. Je me suis dit que l’aspect aquatique, aérien et cinématographique pourrait probablement lui plaire et que ce serait génial s’il pouvait réaliser cette chanson… Il reçoit l'enregistrement et l’aime beaucoup, c’était parti… J’étais aux anges ! Armés de percussions, de synthés modulaires et d’un texte tout en allitérations écrit par l’élégante Barbara Carlotti, voici "La mémoire de l’eau"...