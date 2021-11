Nathalie Mercier, comédienne et chanteuse valentinoise nous présente son spectacle "T’en verras d’autres"

T’en verras d’autres…

C’est l’histoire d’une petite fille seule, agressée au coin d’une rue un soir… Cette petite fille grandit et enfouit cette blessure, elle devient femme, touche du doigt ses rêves de grande chanteuse mais la fêlure est là, présente. « Le corps a sa mémoire, je me souviens » La vie continue, les autres coups, les trahisons, le déni, les amours déçues, les deuils… Elle en verra d’autres… Devenue femme, elle continue à se battre avec ce qu’elle a de plus chère en elle, son envie de vivre et sa voix. Puis vient le moment de la résilience, les joies, les victoires et la force de dire « NON ». Continuer à vivre et à chanter jusqu’à se libérer de sa culpabilité et de ses valises trop lourdes pour enfin continuer le voyage.

Le mot du Metteur en Scène, Keith Farquhar

La force du seule-en-scène de Nathalie Mercier, T’en verras d’autres, c’est l’équilibre du funambule entre, d’un côté, l’histoire contée comme une confidence dépouillée et percutante, de l’autre, le jeu avec tous ces personnages qu’elle joue sur scène ! L’alternance de ces deux modes narratifs rend évidente la relativité des souvenirs racontés : la mémoire est une création de l’imagination ! Il y a quelque chose de fantastique voire d’irréel à reconstituer une vie sur scène. Les personnages eux-mêmes sont comme des fantômes qui prennent consistance dans le récit. Par les éléments de décor, T’en verras d’autres rend sensible ce mélange de la réalité et de l’imagination. La mise en scène est là pour faire apparaître toutes les facettes du spectacle : la sobriété dramatique, la légèreté, l’humour et la musique. C’est un récit très vivant et coloré.