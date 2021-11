Barbara Hendricks chante le Chemin vers la Liberté

Après avoir abordé pendant de nombreuses années le répertoire des grands jazz(wo)men dans "Barbara Sings The Blues", puis exploré les racines du jazz avec l’album "Blues Everywhere I Go", Barbara Hendricks nous propose aujourd’hui "The Road to Freedom" (Le Chemin vers la Liberté). Les chansons de blues et gospel ont joué un rôle très important en accompagnant et inspirant les activistes courageux qui ont lutté pour les droits civiques aux États-Unis, lutte menée par Martin Luther King dans les années 1950 et 1960. Barbara Hendricks met sa voix au service de cette musique pour un programme original au message fort, et terriblement actuel.

Barbara Hendricks - Fernand Fourcade

Née en Arkansas (Etats-Unis), Barbara Hendricks a fait ses débuts sur les scènes d’opéra en 1974, à l’Opéra de San Francisco et au Festival de Glyndebourne. Elle débute en récital la même année, à l’Hôtel de Ville de New York. Elle s’est produite sur toutes les plus grandes scènes d’opéra, notamment l’Opéra de Paris, le Metropolitan Opera de New York, Covent Garden à Londres et La Scala de Milan. Elle a chanté sous la direction des chefs les plus prestigieux de notre époque. Barbara Hendricks est une des artistes qui vend le plus de disques aujourd’hui.

Après presque 20 ans d’infatigables services pour la cause des réfugiés en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés, elle a reçu le titre d’Ambassadrice Honoraire à Vie de l’UNHCR ; elle remplit encore des missions spéciales faisant appel à sa longue expérience dans le domaine. En 1998, elle fonde la Fondation Barbara Hendricks pour la Paix et la Réconciliation qui soutient son combat pour la prévention des conflits dans le monde, facilite la réconciliation et le renforcement de la paix dans les zones de conflits. Barbara Hendricks a reçu de nombreux prix et récompenses, aussi bien pour son travail artistique que pour son engagement humanitaire. Elle a reçu le titre de Commandeur des Arts et Lettres du Gouvernement français, a été promue au rang de Chevalier de la Légion d’Honneur par François Mitterrand. Elle a interprété La Marseillaise lors de l’entrée au Panthéon de Simone et Antoine Veil en juillet 2018. Établie en Europe depuis 1977, Barbara Hendricks est citoyenne suédoise et suisse.

Barbara Hendricks sur le programme "The Road to Freedom" :

_"Le 10 décembre 1948 à San Francisco en Californie, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé et adopté la Déclaration universelle des droits humains. Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je suis née le 20 novembre de cette même année à Stephens, Arkansas, dans la ferme de mes grands-parents maternels. Ni mes parents, ni mes grands-parents n’ont entendu parler de cette déclaration, mais ils connaissaient bien les lois Jim Crow qui avaient instauré, après 300 ans d’esclavage, la ségrégation raciale, cet apartheid dans les états du sud des Etats-Unis qui durait depuis un siècle. Ces lois étaient en violation directe avec la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le 4 septembre 1957, j’avais alors 8 ans et ai pris conscience du mouvement pour les droits civiques. En ce jour de rentrée scolaire à la Central High School à Little Rock, Arkansas, neuf adolescents noirs qui s’étaient inscrits dans une école précédemment réservée aux blancs furent accueillis par une manifestation de ségrégationnistes en colère et menaçants. J’ai vu de mes yeux l’expression de haine et de venin à l’égard de ces étudiants qui avaient l’âge de mes sœurs ainées. Ce fut un choc. J’avais appris notre histoire, je connaissais cette longue liste de victimes innocentes du terrorisme et des lynchages, comme Emmett Till ou ces quatre jeunes filles tuées dans leur paroisse à Birmingham en Alabama ; j’avais aussi pris conscience de la démarche de ces nombreux activistes courageux comme Rosa Parks et Martin Luther King. J’étais trop jeune pour participer activement à ces marches et protestations non violentes, mais néanmoins dangereuses, qui menèrent enfin au « Civil Rights Act » en 1964, condamnant la discrimination basée sur la race, la religion, le sexe ou l’origine nationale, puis au « Civil Rights Voting Act » en 1965 l’interdisant dans le vote. Depuis ce jour de septembre, j’ai suivi avec attention ce combat essentiel pour la justice et la liberté, au travers des actes réalisés mais aussi des chansons qui ont accompagné ce mouvement, et, jeune adulte, ma voix s’est élevée pour défendre et promouvoir les Droits humains. Il y eut des reculs, et j’ai pleuré en 2013 lorsque la loi sur les droits civiques de 1965 a été invalidée et rendue inutile par la Cour suprême de John Robert. Les chaînes d’informations en continu nous rapportent de trop nombreuses histoires d’injustice, de corruption et d’inégalités inacceptables ; parfois, ceci nous désespère et on se sent vaincu. Les conflits à travers le monde ont forcé plus de 67 millions de personnes à fuir leurs foyers, et pourtant nous limitons notre générosité, construisons des barrières et fermons nos cœurs à nos sœurs, nos frères, et aux enfants dans le besoin. Aujourd’hui, et plus qu’à n’importe quel moment de ma vie, je crois nous devons tous nous lever et jouer un rôle important pour la justice, la solidarité et la liberté partout dans le monde. Chaque jour et dans toutes circonstances, je suis heureuse de pouvoir chanter ces chansons pour nous encourager à poursuivre cette lutte."_