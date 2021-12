Voilà maintenant 10 ans que j'ai fondé la société Orawa Production avec mon épouse Florence. Plus qu'un projet d'entreprise, nous le vivons comme une vraie mission de vie, celle de produire des films qui transforment la vie des autres et mettent en valeur des personnes authentiques et généreuses.

Basée à Montmeyran, dans la Drôme, Orawa Prod est née au lendemain des premiers documentaires de la série “Tribal Poursuite”, sur les valeurs des dernières tribus (Diffusion : France 0, RMC Découverte, Voyage). Depuis, Orawa Prod a réalisé aussi le long-métrage “Et je choisis de vivre…” retraçant le chemin de deuil d’Amande, une maman qui vient de perdre son enfant. Ou bien encore “Into the deep”, sur le volontariat dans des missions humanitaires. Sans oublier des reportages réguliers pour Présence Protestante au travers de la série “Ma Foi en pleine Nature”. Un engagement qui est la marque de fabrique d’Orawa Prod.

Le synopsis du film

Madeleine a 83 ans, et c’est une femme au cœur et à l’énergie incroyables : à son âge, elle s’occupe des SDF et des migrants chaque jour à l’Entraide, un centre d’accueil protestant situé à Valence. Là-bas, elle leur offre un plat chaud, de quoi se laver, mais aussi et surtout, son écoute et son amour. L’une de ses devises est “il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir”.

Madeleine a passé toute sa vie à aider les autres : aujourd’hui bénévole à l’Entraide depuis 1999, elle a aussi été infirmière pendant 40 ans.

Derrière son engagement sans faille, se cache peut-être la mémoire d’un vécu douloureux : l’un de ses fils adoptif est décédé brutalement, décès soudain auquel n’a pas survécu son mari. Veuve à 50 ans, avec trois enfants en bas âge à élever, Madeleine choisit alors de panser d’autres plaies que les siennes, en allant aider les plus démunis.

« Madeleine, maman de la rue »

Ce petit bout de femme n’a jamais craint de se confronter à la colère de ces grands gaillards qui vivent dans la rue ou dans un squat, eux qui face à elle, redeviennent de simples gamins en mal d’écoute. Certains l’appellent maman, et même si elle n’aime pas trop ça, elle reconnaît que ça l’autorise parfois à leur “botter les fesses”.

Fille de pasteur, la foi a toujours tenu une grande place dans la vie de Madeleine, c’est aussi une passionnée de musique, fan du slameur Grand Corps Malade !

Pourquoi ce film ?

Damien Boyer et son équipe souhaite lui rendre hommage, en retraçant son parcours et son engagement quotidien auprès de ceux qui en ont besoin.

Madeleine, une mémoire à préserver, mais aussi un visage qui personnifie tous ces bénévoles sans qui la solidarité n’aurait guère de réalité dans nos sociétés.

Grâce à la confiance qu’elle a accordée à l'équipe, c’est ainsi tout l’envers du décor d’une certaine idée de l’aide et de l’accueil des plus précaires d’entre nous qui se dévoile dans le film.

L'équipe d'Orawa Production

Un appel aux dons pour mener ce projet à bout

Orawa Prod a obtenu l’engagement de France 2 pour diffuser ce documentaire, mais il manque encore du financement pour le montage et la post-production. Producteur, réalisateur, techniciens, sont investis depuis des mois, avec le souhait de pouvoir porter jusqu’au bout ce documentaire de 26 minutes tel qu'ils l’ont imaginé.

>>> Pour que ce film soit vu par le plus grand nombre 👉 CAMPAGNE DE SOUTIEN

Une avant première du film est organisée ce vendredi 17 décembre à 20h30, 39 Rue Alphonse Daudet à Valence. La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’Entraide Protestante.