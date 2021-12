Un Noël animé et musical avec Folimage & l'Orchestre Allegro

La danseuse et chorégraphe drômoise Elsa Bois, finaliste de l'émission "Danse avec les Stars"

A 21 ans, Elsa est titulaire d'une licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées et Santé. Elle compte cinq titres de championne de France de danses latines et elle est depuis quelques années professeur de danse en loisir et en compétition.