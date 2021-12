Michaël Jones "Mes plus belles chances"

Au milieu des années 1980, le succès de la chanson "Je te donne" révèle, outre celui de Jean-Jacques Goldman, le talent prometteur d'un jeune guitariste : Michael Jones. Dix ans plus tard, le Franco-Gallois est devenu l'un des artistes favoris de la scène française. Il participera aux plus belles aventures musicales, dont celle du légendaire trio Fredericks-Goldman-Jones, avec des titres incontournables – " À nos actes manqués ", " Né en 17 à Leidenstadt " – qui font souffler un vent de nouveauté sur les chaînes de radio.

« Je te donne » est une ode au métissage, à la différence. Un hymne au mélange des cultures. Cette chanson est entrée dans ma vie, et je l’ai accueillie comme une chance, une de mes plus belles chances. Mais dans ma vie, il y en a eu tellement, des plus belles chances…