Marie-Claire Gauthier, une drômoise au sein d'un centre de protection animale au Cameroun

Après avoir beaucoup voyagé, Marie-Claire a trouvé sa vocation en Afrique, notamment dans la sauvegarde des primates. Elle travaille pour le "Limbe Wildlife Centre" et gère la réhabilitation d'environ 350 animaux.

À l'âge de 16 ans, Marie-Claire Gauthier est partie vivre pendant un an au Costa Rica grâce à un programme d'échange. À son retour, elle passe son bac puis repart 9 mois en Nouvelle-Zélande.

Elle poursuivra ensuite ses études en passant un BTS Commerce International, ce qui lui permettra de travailler et de continuer les voyages (3 mois en Thaïlande puis 6 mois en Amérique Latine).

Elle pose ensuite ses valises en acceptant un CDI à Valence. Mais en fait elle se sent vite comme un lion en cage. Ayant toujours rêvé de travailler avec les animaux, elle repart faire du volontariat en Afrique du Sud, avec des primates. Elle tombera amoureuse de l'endroit et des singes ! Marie-Claire effectuera quelques allers-retours avec la France, avant de partir manager le centre comme bénévole. Après une autre expérience au sein d'une association, elle est convaincue qu'il s'agit de la voie qu'elle recherchait.

À son retour en France, elle cherche des centres de réhabilitation en Afrique et le Limbe Wildlife Centre (Cameroun) lui propose un travail bénévole comme assistante technique pour les petits singes.

Marie-Claire Gauthier postule ensuite comme "Manager du bien-être animal". Elle gère aujourd'hui environ 350 animaux : 13 espèces de primates dont les chimpanzés et gorilles, mais aussi les autres animaux dans le besoin. Un des programmes important du Centre est la réhabilitation à la vie sauvage des perroquets Gris du Gabon.

Le travail de Marie-Claire consiste maintenant à vérifier le bien-être des animaux, le respect des protocoles, prendre des décisions sur les mouvements de groupe, gérer leur régime alimentaire, etc.

Limbe Wildlife Centre

Le Limbe Wildlife Centre fournit un refuge et une réhabilitation à la faune saisie, y compris des milliers de perroquets et des centaines de primates. Le centre permet aussi une éducation à la conservation de la faune pour des milliers d'enfants. Il emploie également des familles locales, dont d'anciens chasseurs et braconniers.