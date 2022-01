Benoit Vuillon, nouveau Directeur du Train-Théâtre

­­­­­­Quittant des fonctions de Directeur du Développement territorial et culturel au sein de l’Union Nationale des Jeunesses Musicales de France, il nourrit l’ambition de s’appuyer sur le travail déjà réalisé dans cette maison, le faire grandir pour aboutir à ce qu’il appelle « une FABRIQUE A MUSIQUES ».

Benoit Vuillon est passionné par toutes les cultures vivantes : musiques actuelles, jazz, musiques du monde, mais aussi théâtre, danse contemporaine sans oublier le sport aussi, notamment le rugby.

Il a consacré sa carrière à l’action culturelle musicale en territoires au service des collectivités territoriales.

2010-2021 Union Nationale des Jeunesses Musicales de France

> Directeur du Développement territorial et culturel

1999-2004 Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires

> Délégué Culturel

2004-2006 Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

> Responsable de La Passerelle et Chargé des musiques Actuelles

2006-2010 L’Abordage et le Festival Le Rock dans tous ses états

> Directeur détaché par la Direction de la Culture de la ville d’Evreux

Je voudrais proposer une nouvelle aventure humaine et artistique à tous les partenaires qui le souhaiteront, aux artistes, spectateurs et à la population dans son ensemble. Bien sûr, je souhaite travailler dans la continuité du travail engagé, notamment sur les fondamentaux qui font la renommée du Train-Théâtre. Il est et restera un haut lieu de la chanson francophone. J’aimerais aller plus loin encore : accueillir, par exemple, encore plus de grandes voix du monde tout en réfléchissant au sens de la francophonie qui ne peut se réduire à l’unique chanson « en langue française ».