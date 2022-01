Le magazine "Ma Bastide" existe depuis 23 ans en Ardèche

Notre invité : Rémy CHRISTEN, Directeur de la publication et de la rédaction

Créée il y a 23 ans par Franck Reynaud, "Ma Bastide" sert à l'époque à faire connaître les entreprises locales et quelques associations de l’Ardèche méridionale. Dès son origine, les petites annonces prennent une place centrale dans le petit feuillet. En 2004, Yveline David rachète le titre. Elle se lance alors dans son développement et en fait un véritable magazine. Lorsqu’il est repris en 2019, la nouvelle équipe souhaite continuer à mettre en avant les initiatives enthousiastes et positives, les savoir-faire ancestraux comme nouveaux, les artistes et leur ouverture sur le monde, les associations valorisant l’humain et le territoire...

MA BASTIDE c'est :

→ Un magazine mensuel gratuit (11 parutions par an).

→ Un lectorat estimé à 70.000 personnes et un site internet www.mabastide.fr

→ Une diffusion sur tout le sud Ardèche et Privas, avec une distribution réalisée la première semaine de chaque mois.

→ Un magazine mis à disposition chez 850 partenaires-dépositaires : boulangeries, halles de fruits & légumes, épiceries, bars, tabacs, caves, stations-services, supermarchés, magasins de bricolage, offices de tourisme et annonceurs.