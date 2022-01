Johann Pellicot, auteur avec Sophie Rodriguez, du livre docu-fiction "Après-Ski"

Entre documentaire brut et fiction poétique, "Après-ski" retrace les vacances au ski de trois urbains en quête de loisirs en altitude et de neige facile. Une réflexion sur les sports d’hiver dans l’ère post-Covid et l’impact du réchauffement climatique.