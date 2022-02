Emilie Llamas, drômoise, auteure-compositrice-interprète, flûtiste et pianiste

Emilie évolue au sein de différentes formations : The Memory Box, Les Kitschissimes, L'Une et l'Autre... Elle fait aussi partie des artistes qui interviennent en milieu hospitalier pour l'association "123 Soleil".

Avec la création de Milivoiz, Emilie Llamas propose une palette d’activités artistiques autour de la voix et du plaisir de chanter.

The Memory Box, c'est Emilie, Nolwenn et Sabine. Accompagnées d'Alexandre Bes à la contrebasse, elles s'amusent à réarranger des tubes swing des années 40-60 mais également d'autres styles comme des musiques Brésiliennes, du rock ou encore de la chanson française.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Kitschissimes, ce sont 5 musiciens qui se sont mis au défi de réarranger les tubes "kitsch" des années 80. Ils proposent des versions inédites dans un style jazz-swing-chanson. "Kitsch mais classe !"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Lune et l'autre, c'est Pascal Coignet (violoncelle) et Emilie Llamas (piano/voix/paroles et musique) : un duo qui joue sur la corde sensible en invitant le public à partager son univers intimiste, composé de chansons originales. Ils viennent d'enregistrer leur 1er EP, disponible en pré-commande en participant à la campagne de financement participatif : https://fr.ulule.com/lune-et-lautre-1cd-et-1clip/

​L'album syLLves sortira chez Inouïe Distribution le 22 avril 2022.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

123 Soleil, des Artistes à l'hôpital : Emilie Llamas fait partie des chanteurs qui interviennent en milieu hospitalier en Drôme-Ardèche, pour réveiller le goût de la surprise, de la rencontre et du sourire : le goût de vivre et de lutter contre la maladie, pour toutes les générations.