Antoine De Baecque raconte "Ma Forteresse, Journal du Vercors"

Historien, critique de cinéma, et surtout grand marcheur, Antoine de Baecque a traversé le Vercors pour raconter une région qui le touche au cœur. Nourrie de souvenirs d’enfance, elle est marquée de hauts faits historiques et tellement belle.

Le Vercors, pour Antoine de Baecque, c’est le souvenir des randonnées qu’il pratiquait à l’adolescence, sous les falaises du Grand Veymont, et dont il retrouva les journaux au décès de son père.

Un lieu où il retourne aujourd'hui, quatre décennies plus tard, pour fouler les sentiers, trébucher sur ses souvenirs, ramasser et conserver feuilles, fleurs ou cailloux glissés dans la chaussure ; autant de moments qu'il savoure et partage, en amoureux passionné de la marche.

Cette forteresse naturelle est aussi un refuge, où l'on croise la grande Histoire, celle de chemins empruntés par de nombreux maquisards au cours de la Seconde Guerre mondiale et des grottes où s'abritaient les figures de la Résistance en France.

Véritable forteresse naturelle, surplombant la vallée du Rhône, elle offre un paysage inoubliable dans lequel l’auteur propose au lecteur de vivre des instants partagés, des instants revisités.

13 x 21 cm - 292 pages - 19,90 € - Parution le 14 avril aux Editions Paulsen

Né en 1962, Antoine de Baecque est un historien, critique de cinéma et de théâtre, et éditeur français. Il fut le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 1996 à 1998, puis des pages culture du journal "Libération" de 2001 à 2006. Auteur de nombreux ouvrages, essais, scénarios et récits, il enseigne aujourd’hui à l’École Normale Supérieure tout en se consacrant à l’écriture.