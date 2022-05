Patrice Nezan, producteur drômois du film "Varsovie 83, une affaire d'état"

Patrice Nezan

Réalisateur, producteur artistique de longs métrages de fiction et d'animation, ainsi que de documentaires, au sein de la société Les Contes Modernes.

Patrice Nezan

SYNOPSIS

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

L’histoire réelle d’un des crimes les plus dramatiques liés à la loi martiale en Pologne – coups et blessures ayant entrainé la mort du jeune Grzegorz Przemyk par la milice nationale. La tentative d’étouffement de l’affaire par les autorités communistes entre 1983-1984 entrainera un soulèvement populaire inédit et sera le signe précurseur de la chute du pouvoir polonais.

Varsovie 83 - Les Contes Modernes

Librement adapté de "Leave no traces the case of Grzegorz Przemyk" de Cezary Łazarewicz.

Varsovie 83 - Les Contes Modernes

PRIX & FESTIVALS

Festival Mostra de Venise 2021 - compétition - 1ère mondiale

Festival d'Arras 2021 - Prix du Public, Prix de la Presse

Festival de Pessac 2021 - Prix du Public

Varsovie 83 - Les Contes Modernes

>>> https://www.lescontesmodernes.fr