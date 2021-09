Les artistes de l'exposition "Verre et Lumière" à Montélimar

7 artistes contemporains (verre et vitrail) exposent leurs créations les plus récentes, du 3 au 18 septembre au Centre d'Art - Espace Chabrillan.

Cette exposition nous invite à découvrir les œuvres des vitraillistes, Églantine Cornu, Betty Marquez, Gaëlle David, Camille Noblet et Patrick Ducré, ainsi que du verrier Jean-Marie Le Goff et de l’agri-sculpteur Bernard Froment.

Affiche de l'exposition

Ouverture du mardi au samedi inclus, de 10h à 12h et de 14h à 18h (19h les vendredi et samedi).

Fermée les dimanche et lundi.

Entrée libre