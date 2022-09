Liana et Alexis parcourent l'Amérique au volant de leur "Hibuscus"

Alexis Merluzzi est originaire de Saint Jean en Royans et Liana Razanamparany de Madagascar. Un couple franco-malgache en voyage dans un autobus scolaire aménagé durablement, pour sensibiliser le grand public à des modes de vie, de consommation et de production plus durables et responsables.