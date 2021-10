Soir de fête à La Comédie de Valence !

17h à 20h : Visite des espaces rénovés de La Comédie investis par de multiples propositions théâtrales, littéraires, musicales et plastiques.

Au Foyer, vous pourrez découvrir les dispositifs artistiques les plus emblématiques du nouveau projet et au Studio, une traversée des textes dramatiques proposés cette saison.

Départ toutes les heures, nombre de places limité.

20h : Prises de paroles officielles suivies d’une sélection d’extraits théâtraux et musicaux qui feront entendre les grandes thématiques des spectacles de la saison.

21h30 : Bar avec musique live.

En présence de Bertrand Belin, Cécile Bournay, Thomas Gonzalez, Léopoldine Hummel, François Praud, Marie Rémond et Stephan Zimmerli.

Réservation indispensable

billetterie@comediedevalence.com ou 04 75 78 41 70

Passe sanitaire requis

Le Foyer rénové