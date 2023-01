20 agents de productions recherchés en Dordogne ainsi que du personnel pour un restaurant à la Roque Gageac

Agents de production - Chancelade - CDI

L'entreprise KALHYG E, est un des leaders de la location entretien d'articles textiles professionnels et d'équipements d'hygiène. Dans le cadre de son développement, le site, situé à Chancelade, recrute 20 agents de production (H/F)

Pas besoin de CV, pas besoin d’expérience, le poste est ouvert aux débutants.

Pour rencontrer le responsable du recrutement le 23/01 à l’agence de Périgueux Littré, postuler sur l’annonce 146WBSL via le Pôle Emploi

Si à l’issu de cette rencontre vous êtes toujours intéressés, vous pourrez passer des tests d’habiletés grâce à la méthode de recrutement par simulation, afin de pouvoir être recruté en CDI !

Offres dans la restauration - La Roque Gageac - Ô Plaisir des sens

Le restaurant "Ô Plaisir des Sens" à la Roque Gageac recherche du personnel en salle et un chef de rang à partir du mois de mars. Rejoignez une équipe motivée, réunie autour de l'amour des bons produits et du partage. Créateurs d'une cuisine élaborée mais authentique, le Chef Bruno Marien et la maîtresse de maison, Lydie Marien, invitent avec entrain les passionnés et les motivés à les retrouver pour entrainer les clients sur le chemin du Plaisir des Sens

Pour postuler, envoyez votre CV par mail à l'adresse : oplaisirdessens@orange.fr ou contactez le restaurant au 05.53.29.58.53

Si vous avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer, n'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com