A Atur, Azerat et Sarlat on renforce les équipes déjà en place dans les domaines du BTP et de la vente.

L’entreprise « Rêves et confort » de Chancelade propose un poste en CDI à un carreleur avec une expérience de 5 ans. Cette entreprise, jeune, dynamique et en plein développement, est spécialisée dans la rénovation de salle de bain et aménagement d’intérieur et travaille pour des particuliers et professionnels.

🖊 Pour postuler ou des compléments d'informations, il faudra contacter Pierre Aranda par courriel à pierre.0024@hotmail.fr

Une entreprise de Travaux Publics basée à Azerat recherche un chef d'équipe avec une expérience de 2 ans minimum sur les aménagements, revêtements en enrobé, sur le Secteur d'activité d’Azerat et des communes limitrophes.

🖊 Pour postuler ou des compléments d'informations, il faudra contacter Fabienne CHAMPELOVIER par courriel à tctp24@orange.fr ou par téléphone au 05.53.04.69.75

La Maison Lembert, à Sarlat, propose un poste en CDI sur 35h hebdomadaires. Sous la direction de la responsable de boutique, vous accueillerez et conseillerez la clientèle, et réaliserez les ventes et encaissements.

🖊 Pour postuler ou des compléments d'informations, il faudra contacter la Maison Lembert par courriel à contact@lembertfoiegras.com

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com