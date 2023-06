Création d'entreprise en Dordogne - Speed dating et autres évènements dès mardi prochain

Un Speed dating pour la création d’entreprise mardi 6 juin à la WAB de Bergerac et d’autres évènements à venir

Evénements proposés par la WAB de Bergerac pour l’entrepreneuriat des jeunes en Dordogne

Les rendez-vous en Dordogne du 6 au 9 JUIN

Speed dating de la création d’entreprise

• Mardi 6 juin 2023 de 09h à 12h

La WAB Bergerac, 9 rue de la Résistance, 24100 BERGERAC

Atelier pour entreprendre

• Mardi 6 juin 2023 de 14h à 17h

CCI antenne de Bergerac, 1 rue Ragueneau 24100 BERGERAC

• Jeudi 8 juin 2023 de 14h à 16h30

URSSAF de la Dordogne, 50 rue Claude Bernard 24000 PERIGUEUX

Parce que trop de jeunes, faute de capital et de conseils, ne peuvent pas créer leur entreprise, l’ ADIE , Association pour le droit à l'initiative économique, permet à cette génération motivée par l’entrepreneuriat de donner vie à ses projets, en proposant des financements et un accompagnement adaptés.

Pour encourager les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat, l’ADIE organise du mardi 6 au vendredi 9 juin, des événements gratuits en Dordogne, ainsi qu’en ligne, pour informer les jeunes sur les solutions qui s’offrent à eux afin de créer leur microentreprise, lever les potentiels freins rencontrés, et répondre aux questions.

Pour retrouver l’ensemble des événements et postuler : Adie Nouvelle-Aquitaine

