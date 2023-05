Des offres d'emploi dans le domaine médical en Périgord Noir

De nombreux postes H/F sont a pourvoir : Le centre hospitalier de Belvès recrute deux infirmiers, un assistant social et un psychologue, le CIAS du Périgord Nontronnais recherche des auxiliaires de vie et Intermarché de Nontron recrute un boucher, un vendeur et un caissier.

Le centre hospitalier de Belvès recrute activement © Getty - Maskot

Le centre hospitalier de Belvès recrute deux infirmiers, un assistant social et un psychologue, le CIAS du Périgord Nontronnais recherche des auxiliaires de vie et Intermarché de Nontron recrute un boucher avec expérience en CDI, un vendeur et un caissier. Le centre hospitalier de Belvès recrute activement et dès que possible en CDD, pouvant évoluer en CDI :

- Deux infirmiers

- un assistant social

- un psychologue

Pour tout renseignement et candidater veuillez-vous adresser à SENEZ Julien - Affaires générales / DRH - CENTRE HOSPITALIER DE BELVES au 05.53.31.42.45 Le CIAS du Périgord Nontronnais , Centre intercommunal d'action sociale, recherche actuellement des auxiliaires de vie dans le secteur de Piégut-Pluviers, Nontron ou Saint-Pardoux la rivière, pour des emplois d’Agent social territorial de la fonction publique. Il s’agit là d’un temps partiel de 27 heures hebdomadaires avec possibilité d'en faire 35, en CDD avec possibilité d’évolution de poste.

Postulez auprès de Cécile DERIAUD qui répondra à vos questions au 05.53.56.55.90**.**

CIAS du Périgord Nontronnais - Antenne de Piégut - 32, rue André Masfrand - 24360 Piégut-Pluviers Enfin le magasin Intermarché de Nontron propose des postes de

• Boucher avec expérience en CDI

• Vendeur au rayon traditionnel en CDI

• Caissier - Employé libre-service en CDD, évolutif en CDI.

Envoyez votre candidature à SAS DOMIBOR – INTERMARCHE

2 route de la Maladrerie

24300 NONTRON

- Téléphone 05 53 56 21 65 Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com