Des offres d'emploi proposées par l’ANEFA Dordogne,en Périgord Vert

En Dordogne, l’ANEFA propose actuellement différents emplois (H/F) pour les métiers agent agricole polyvalent et agent d'élevage bovin viande

Au service des salariés et des employeurs de la production agricole, l’ ANEFA Dordogne, relais entre l’employeur et le salarié, propose actuellement divers emplois en Périgord Vert…

Agent agricole polyvalent (H/F)

N° de l’offre OFR-041655-24

Dans le secteur de Thiviers, un agent agricole polyvalent est recruté pour un CDD temps plein avec date d’embauche immédiate. Pour une exploitation en élevage porcin naisseur/engraisseur/céréalier, vous effectuerez l'alimentation et les soins aux animaux, vous participerez à la fabrication de l'alimentation des animaux à la ferme, l'entretien des bâtiments, et l'aide à la mise en culture des céréales. Une formation est assurée sur place.

Agent d'élevage bovin viande (H/F)

N° de l’offre OFR-041622-24

Dans le Secteur Isle Loue Auvezère, on recherche un Agent d'élevage bovin viande pour un poste en CDI temps plein avec date d’embauche immédiate. Pour une exploitation agricole en élevage Bovin viande, vous ferez les soins et l'alimentation mécanisées des animaux. Vous serez également chargé de l'entretien de l'exploitation. Avoir une expérience en conduite d'engins agricole et en élevage bovins de minimum 1 an est demandée.

Veuillez postuler directement auprès de l’ ANEFA si vous êtes intéressé par un des deux postes

Contact : ANEFA Dordogne – 295 Boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord - 24660 Coulounieix-Chamiers - Tél : 05.53.35.88.52