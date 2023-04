Des offres dans l'agriculture émises par l'Anefa Dordogne

Des offres de l'ANEFA Dordogne pour des postes d'agents agricole polyvalents, d'agent d'élevage laitier et de conducteur d'engins agricoles

L’Association Nationale Emploi Formation en Agriculture a pour but de promouvoir, valoriser, adapter l’emploi salarié dans les exploitations agricoles et de coordonner l’ensemble des actions s’y rapportant dans le département de la Dordogne. Voici les offres qu'elle vous propose :

Conducteur d'engins agricoles - CDD 4 mois - La Force - OFFRE OFR-039502-24

Pour une entreprise de travaux agricoles vous effectuerez la conduite d'engins agricoles pour la récolte des légumes et céréales.

Travail au contact de la clientèle (agriculteurs).

Déplacement à la semaine (logement + repas pris en charge par l'employeur).

Formation possible à la conduite d'engins agricoles.

C'est une offre à pourvoir à compter du 12 juin

Agent agricole polyvalent - CCD de 2 mois - Périgord central - OFFRE OFR-040095-24

Pour une exploitation de 3 associés en élevage bovin, porcin et ovin (en BIO et Label Rouge) vous effectuerez la conduite d'engins pour les travaux des champs, la fenaison, le paillage, la préparation pour les mélangeuses...

Sur la partie élevage vous effectuerez l'alimentation, la sortie au pâturage et vous aurez la possibilité d'intervenir sur le suivi des agnelages.

Expérience impérative en conduite d'engins agricoles.

Horaires : lundi, mercredi et vendredi - 7 à 8h/jours

Embauche immédiate

Agent d'élevage laitier - CDD partiel de 3 mois - Terrasson - OFFRE OFR-040357-24

Pour une exploitation en élevage bovins lait et noix, vous effectuerez la traite, les soins aux animaux et l'alimentation, vous participerez si nécessaire aux travaux des champs.

Formation possible à la traite et à la conduite d'engins agricoles.

Contrat de 50h/mois évolutif

Traite matin : 2h le matin (7h à 9h) du lundi au samedi

Agent agricole polyvalent - sud bergeracois - CDD 10 mois - OFFRE OFR-038999-24

Pour un groupement d'employeurs vous effectuerez les soins et l'alimentation des animaux (bovins viande et lait, ovins et caprins). Vous participerez aux travaux des champs (semis, plantations....)

Vous serez amenez à travailler dans les vignes (relevage, plantation piquets...)

Expérience impérative en conduite d'engins agricoles et en élevage

Embauche immédiate

🖊Une de ces offres vous intéresse ? Merci de contacter le 05.53.35.88.52

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com