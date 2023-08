Des offres du groupement d'employeurs 24 pour la Dordogne

Travailler avec le GE Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Nous nous faisons le relais pour ces cinq offres dans la mécanique, la carrosserie, la boulangerie et la couverture. Toutes sont situées eh Dordogne et plus particulièrement en Périgord vert.

Diverses offres du groupement d'employeurs 24 pour la Dordogne © Getty

Divers profils vous sont proposés en Périgord vert. Boulanger - Abjat sur Bandiat - CDI -Offre N°V11-23 Un boulanger est actuellement recherché à Abjat-sur-Bandiat, pour un CDI sur 35h hebdomadaires, du mercredi au dimanche.

Vos missions consisteront en la préparation de la pâtisserie, de la viennoiserie et du pain.

Le salaire sera en fonction de l'expérience, des compétences et de la convention collective Mécanicien(ne) automobile - Nontronnais- CDI - Offre N°V10-23 Sur le Nontronnais, on recrute actuellement un mécanicien automobile en CDI.

Vos missions :

- Entretien des véhicules (distribution, vidange, pneu, embrayage)

- Vérification du système de freinage, système de distribution

- Diagnostics Carrossier(ere) - Nontronnais - Offre N° V10-23 Un carrossier est recherché sur le Nontronnais afin d'intégrer une équipe dynamique, vous travaillerez seul ou en équipe.

Ce recrutement se fait en raison d'un surcroît d'activité. Couvreur(euse) - Sarliac - CDD/CDI - Offre N°V8-23 Un couvreur est demandé à Sarliac-sur-l’Isle, avec des chantiers sur Périgueux afin d'intégrer une entreprise conviviale. Il s’agit là d’un poste en CDD, puis en CDI, sur 39 heures par semaine. 5 ans d’expérience minimum sont demandés.

Vos missions :

- Pose de charpentes en bois sur mesure

- Pose de charpentes traditionnelles

- Pose de tout type de charpente Poseur de poêle - La Chapelle Faucher - CDD/CDI - Offre N°B-22 Un poseur de poêles est recruté à la Chapelle-Faucher, avec prise de poste au 1er septembre, pour un CDD pouvant évoluer en CDI, pour des chantiers sur la Dordogne.

Vos missions :

- Poser des poêles et des cheminées à granulés ou à bois

La formation se fait en interne et les paniers repas sont compris. 🖊Si l'une de ces offres vous intéresse, rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr en indiquant le n) de l'offre. ➡️Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com