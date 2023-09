Des offres du groupement d'employeurs 24 pour la Dordogne dans différents secteurs d'activité

Travailler avec le Groupement d'Employeurs Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales en Dordogne. Le Groupement recherche d'une manière urgente un assistant comptable. Un laveur de voitures et d'un peintre en bâtiment sont également demandés.

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 propose divers emplois dont vous trouverez le descriptif ci-dessous :

➡ Assistant comptable – Urgent - Coulounieix

A Coulounieix-Chamiers, un assistant-comptable est recherché de manière urgente. Vous devez avoir de solides bases dans la réalisation de factures et une bonne connaissance des outils informatiques. Ce poste est à pourvoir dès à présent et est un CDD d’environ 2 mois.

➡ Laveur de voitures - Coulounieix Chamiers

Un Laveur de voitures est recherché à Coulounieix-Chamiers. Vous interviendrez dans une structure afin de laver les voitures d’une entreprise, et le matériel vous sera fourni. Cela peut vous permettre de faire un complément d'heures.

➡ Peintre en bâtiment - Ribérac/Périgueux

Sur le secteur de Ribérac ou de Périgueux, un peintre en bâtiment est demandé, avec au minimum 5 ans d’expérience. On vous demande de connaître les nuances, d’avoir un bon relationnel avec les clients, et surtout de travailler proprement et minutieusement, avec des finitions haut de gamme. Ce poste à pourvoir est en CDI.

▶ L'une de ces offres vous intéresse ? Merci de contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr ou c.cazenave@gemetiers24.fr

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com