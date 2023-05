Des offres du groupement d'employeurs de la Dordogne dans différents secteurs

Le groupement d'employeurs 24, acteur incontournable dans l'aide à l'emploi et le développement local en Dordogne, vous propose des offres au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Plaquiste, second de cuisine et aide administrative sont recherchés.

Plaquiste manœuvre - Agonac - OE B20-23

Un plaquiste manœuvre se voit proposer un poste à Agonac sur 35h avec date d’embauche immédiate, pour des déplacements, selon les chantiers, aux alentours de Périgueux.

Vous travaillerez toujours en équipe, et votre mission sera d’aider les plaquistes sur place.

De plus, vous aurez la possibilité, si vous n’avez pas d’expérience dans le domaine du placo, d’être formé au sein de la structure.

Plaquiste confirmé - Périgueux - CDI - OE B19-23

Si vous êtes une personne dynamique et que vous avez l’envie de mettre vos aptitudes au service de

cette entreprise sachez qu'un plaquiste confirmé est demandé sur Périgueux, avec des qualifications et de l’expérience dans le domaine de la pose de placo.

Vous n'aurez pas à faire les bandes après la pose.

Là aussi, il s’agit d’un poste en CDI sur 35h hebdomadaires.

Une embauche immédiate est possible.

L’entreprise donne accès à des paniers repas.

Second de cuisine - Boulazac

Si vous êtes passionné et motivé, n'hésitez pas à rejoindre ce restaurant où un second de cuisine est recherché à Boulazac sur 39h hebdomadaires.

Vos missions principales seront la gestion de la cuisine en cas d’absence du chef, et la carte à renouveler tous les 6 mois. Vous devrez être polyvalent et serez le bras droit du chef.

Aide administrative - St Martin l'Astier - OE B21-23

Envie d'intégrer une structure dynamique ? Dans le secteur de Saint-Martin-l’Astier, un poste d’aide administrative est proposé sur 4h hebdomadaires ; on vous demande d’être polyvalent.

Il est indispensable d’avoir des compétences pour les logiciels Word et Excel.

L’entreprise valorise le poste à une personne qui a une RQTH.

Le choix des horaires et des jours est à définir avec vous du lundi au vendredi.

Vous aurez en charges :

- La facturation

- De gérer le fichier client entreprises ainsi que celui des partenaires et des fournisseurs

- De réaliser divers travaux administratifs, gérer les mails, le téléphone

🖊Une de ces offres vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV à : comm@gemetiers24.fr

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com