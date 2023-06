Des offres du groupement employeurs de la Dordogne pour Périgueux et Coulounieix Chamiers

Travailler avec le GE Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Grâce au groupement d'employeurs 24, acteur incontournable dans l'aide à l'emploi et le développement local en Dordogne, nous vous proposons des offres régulières et variées.

Des offres emploi en Dordogne sur Périgueux dans différents secteurs autour de Périgueux

Les offres proposées sont toutes situées en Périgord blanc Coiffeur(euse) pour Périgueux Il s'agit d'un poste en CDI temps plein, du mardi au samedi. Le salon à une clientèle majoritairement féminine, les coupes varient en fonction des demandes.

Dans une atmosphère paisible et bienveillante, la relation et la satisfaction client sont la priorité du

chef d’entreprise. N° offre : B15-23 Secrétaire comptable - Coulounieix Chamiers Un(e) secrétaire comptable est recherché(e) à Coulounieix-Chamiers pour le remplacement d’un arrêt maladie sur 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi.

Au sein de cette entreprise, il vous sera demandé le suivi des paiements des organismes,

OPCO, les écritures comptables, la déclaration de la TVA mensuelle, le rapprochement bancaire, les

encaissements.

Vous travaillerez sur un logiciel spécifique, et pour cela, une formation en interne vous sera proposée. N° de l'offre : B9/23 Carrossier/ère - Périgueux Un carrossier pour Périgueux est demandé pour ce garage de près de 7 salariés et composé d'une équipe dynamique, pour 39 hebdomadaires du lundi au vendredi.

Vous travaillerez en équipe ou bien seul, et aucun déplacement en extérieur n’est à prévoir. N° de l'offre : B16-23 Plaquiste confirmé - Périgueux Si vous êtes une personne dynamique et que vous avez l’envie de mettre vos aptitudes au service de

cette entreprise ce poste de plaquiste confirmé vous est proposé en CDI sur Périgueux, avec date d’embauche immédiate.

Des qualifications et de l’expérience dans le domaine de la pose de placo est demandé.

Vous n’aurez pas à faire les bandes après la pose.

L’entreprise donne accès à des paniers repas. N° de l'offre B19-23 🖊Une de ces offres vous intéresse ? Envoyez votre CV à comm@gemetiers24.fr ✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com