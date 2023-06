Des offres emploi du groupement employeurs 24 de la Dordogne dans la mécanique et la couverture

Travailler avec le GE Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Nous vous proposons des offres dans la mécanique et la couverture. Vous aurez même la possibilité pour l'une d'entre elles de reprendre l'entreprise.

Vous êtes manuel(le), passionné(e) par la mécanique, vous aimez rénover et assurer la pérennité des bâtiments et travailler en extérieur et en hauteur. Nous avons trois offres qui pourraient vous convenir.

Apprenti Mécanique Automobile - Beaumontois en Périgord

A Beaumontois en Périgord, on cherche un apprenti ou future apprenti dans le domaine automobile, dans une structure où l’envie de transmettre et partager un savoir-faire est essentielle.

Si vous êtes motivé(e) par une formation automobile cette entreprise sera ravie de pouvoir vous

accompagner dans votre projet professionnel en vous accueillant et en vous formant dans une

structure familiale.

Numéro de l'offre OE P1-23

Mécanicien(ne) Automobile - Campsegret

Un mécanicien automobile est demandé à Campsegret sur 35h hebdomadaires. Un CAP mécanique et/ou 2 ans d'expérience est apprécié

Vos missions pour ce poste seront l’entretien des véhicules, la vérification du système de freinage et du système de distribution. Vous serez amené à effectuer des diagnostics et à rechercher d'éventuelles pannes avec l'aide d'ordinateur.

Vous aurez enfin, si vous le souhaitez, la possibilité de reprendre l'entreprise.

N° de l'offre P2-23

Couvreur - Sarliac sur l'Isle

Un couvreur est recherché pour un poste en CDI sur 39h hebdomadaires à Sarliac-sur-l’Isle.

On vous souhaite expérimenté et/ou qualifié dans ce domaine.

Si vous aimez rénover et assurer la pérennité des bâtiments, travailler en extérieur et en hauteur, vous viendrez renforcer l’équipe existante, dans une petite structure conviviale et familiale, en raison d’un accroissement d’activité.

N° de l'offre B7-23

🖊Une de ces offres vous intéresse ? Vous pouvez contacter le groupement d'employeurs 24 par ☎️ le 05 53 35 87 12 ou par mail : accueil@gemetiers24.fr

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com